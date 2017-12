Ibovespa opera em queda com piora em Nova York O Índice Bovespa (Ibovespa) entrou em terreno negativo e intensificou o movimento de baixa, seguindo a queda das bolsas em Nova York. Há pouco, a bolsa paulista atingiu a mínima do dia, com 37.608 pontos (-0,45%). Em Nova York, o Nasdaq operava em baixa de 0,18%, o Dow Jones caía 0,23% e o S&P 500 recuava 0,33%. Wall Street reage à aceleração da alta dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries). A queda da bolsa coincidiu com a divulgação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que passou de 9% para 8,15%. Um operador descartou qualquer influência da taxa no comportamento da bolsa. "O mercado está caindo por causa de Nova York. A TJLP até que veio boa. Ficou no meio termo entre quem pedia um corte maior e outros que queriam uma redução menor", comentou. Depois de atingir a mínima desta sexta-feira, o Ibovespa reduziu a queda e às 15h45 recuava 0,25%, com 37.681 pontos.