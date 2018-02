IBovespa opera na mínima e dólar é cotado na máxima A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acelera perdas. Às 13h03, o indicador apresentava a mínima pontuação do dia, aos 35.497 pontos, com recuo de 1,08%. O volume financeiro projetado era de R$ 2,02 bilhões. No mesmo horário, o principal indicador do mercado de ações dos Estados Unidos, o índice Dow Jones mantinha a valorização verificada desde a abertura, com ganho de 0,54%. Também às 13h03, o dólar comercial negociado no mercado interbancário exibia o preço máximo atingido desde a abertura, a R$ 2,173, com ganho de 0,46%.