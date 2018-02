IBovespa perde 0,23% e dólar sobe 0,23% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda e o dólar comercial em alta nesta manhã. Às 12h21, o Ibovespa apresentava desvalorização de 0,23%, aos 32.289 pontos. O volume de negócios projetado para o pregão era de R$ 1,54 bilhão, sinalizando a cautela dos investidores diante da divulgação da ata da mais recente reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). No mesmo horário, o índice Dow Jones perdia 0,17%, aos 11.333 pontos, e a bolsa eletrônica Nasdaq tinha queda de 0,39%, aos 2.152 pontos. O dólar comercial era cotado, na ponta de venda, a R$ 2,145, com alta de 0,23%, depois de oscilar entre o preço mínimo de R$ 2,138 e o máximo de R$ 2,146. O risco Brasil perdia três pontos porcentuais, a 2,24%.