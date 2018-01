Ibovespa recua 2,81%, aos 41.179 pontos, e gira R$ 3,73 bilhões O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia com perda de 2,81, aos 41.179 pontos. O volume de negócios foi reduzido em relação a sexta-feira, com giro de R$ 3,73 bilhões. Segundo analistas, a turbulência continuou sendo comandada pela aversão dos investidores internacionais ao risco. Neste mês, o Ibovespa acumula desvalorização de 6,18%. Investidores continuaram saindo de aplicações financeiras de maior risco que haviam sido feitas com recursos captados em países com juro baixo - principalmente o Japão, onde o juro anual é de 0,5% ao ano. Essas aplicações financeiras foram feitas anteriormente em diversos mercados e seu "desmonte" tem repercussão em todos os mercados, como de moedas, commodities agrícolas e metálicas, entre outras.