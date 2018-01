Ibovespa recupera os 37 mil pontos; dólar cai a R$ 2,279 O índice Ibovespa recuperou o nível de 37 mil pontos e operava em alta de 1,45% às 11h48, a 37.061 pontos. O volume financeiro é de R$ 692 milhões, com o registro de 25.528 negócios. A máxima do Ibovespa até este horário foi de +1,58%, enquanto a mínima ficou em -0,08%. No mercado de câmbio, o dólar comercial é negociado a R$ 2,279, em baixa de 1,89%, na mínima do dia até agora. A máxima foi de R$ 2,307. No pregão viva-voz da BM&F, o dólar à vista vale R$ 2,278, também na mínima do dia, queda de 1,89%.