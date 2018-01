Ibovespa rompe recorde de pontos no início do pregão Não demorou muito para que a Bolsa de Valores de São Paulo rompesse o seu recorde de pontos (45.388 pontos, em 2 de janeiro) esta manhã. Os primeiros negócios confirmaram os prognósticos de abertura em alta e, aos primeiros minutos de pregão, já batia sucessivas novas marcas históricas. A máxima do índice Bovespa, até as 11h20, foi de 45.477 pontos, alta de 0,42%.