Ibovespa sobe 0,14% na abertura, mas acelera ganhos para 0,66% O primeiro pregão da bolsa em setembro começa com o melhor cenário possível: o relatório sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos confirmou, de uma maneira mais consistente, a expectativa de que os juros norte-americanos atingiram seu pico e que a atividade deve ter um "pouso suave". Isto porque o Departamento do Trabalho dos EUA divulgou que foram criadas 128 mil vagas em agosto ante previsões de criação de 130 mil postos. A taxa de desemprego caiu de 4,8% em julho para 4,7% em agosto, também conforme as estimativas. "Os dados vieram do jeito que o mercado gosta: nem muito acima, nem muito abaixo das projeções", avaliou um operador. Nos primeiros negócios, o Ibovespa apresentou ganho de 0,14%, aos 36.283 pontos. Às 10h10, a alta era ampliada para 0,66%, aos 36.471 pontos. O índice Dow Jones, no entanto, operava estável, com perda de 0,01%.