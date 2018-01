Ibovespa sobe 0,27% e fecha no 11º recorde do ano O Ibovespa fechou hoje no 11º recorde em nível de pontos no ano, com alta de 0,27%, em 38.484,8 pontos. O volume financeiro da bolsa totalizou R$ 2,7 bilhões. Fevereiro começou com mais uma tentativa de realização de lucros na bolsa, mas esbarrou novamente no fluxo financeiro elevado. Apesar de o Ibovespa ter acumulado uma boa gordura em janeiro - 14,7% de valorização - a mínima de hoje não passou de -1,29%.