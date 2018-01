Ibovespa sobe 0,31% em 38.539 pontos, novo recorde O Ibovespa encerrou a segunda-feira com valorização de 0,31%, a 38.539 pontos. Trata-se do 12.o recorde em nível de pontos no fechamento no ano, superando os 38.484,8 pontos de 1º de fevereiro. O volume financeiro somou R$ 2,48 bilhões - dos quais R$ 697,188 milhões foram referentes ao exercício de opções sobre as ações, que ditou o comportamento da bolsa na primeira parte do pregão de hoje. O feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos (EUA) comprometeu a liquidez e tirou parte da referência dos negócios domésticos. Além da disputa entre "comprados" (aqueles que apostam na alta dos papéis da Bovespa) e "vendidos" (os que projetam baixa), o comportamento da bolsa, segundo operadores, foi norteado pelos fundamentos econômicos. A saber: a redução das projeções de inflação na pesquisa semanal Focus e a euforia com a Medida Provisória (MP) 281 - de isenção tributária a aplicações de estrangeiros.