Ibovespa tem quarto pregão seguido de queda (-2,62%) O Ibovespa ampliou o movimento de baixa na tarde desta quinta-feira e fechou com forte desvalorização de 2,62%, em 36.312,2 pontos. O volume financeiro somou R$ 2,12 bilhões. Profissionais de mercado destacaram hoje a presença do investidor estrangeiro nas vendas de ações. O Ibovespa registrou nesta quinta-feira o quarto pregão consecutivo no negativo. De acordo com fonte do mercado, na terça-feira, teriam saído R$ 565 milhões líquidos da bolsa paulista em capital externo, número que surpreendeu muitos investidores. Na terça-feira, o movimento financeiro na Bovespa ficou em R$ 3,174 bilhões. Além da venda de estrangeiros, a bolsa paulista também refletiu hoje a piora em NY, onde os mercados fecharam em baixa.