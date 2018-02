Ibovespa tem queda de 0,03% nos primeiros negócios A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu praticamente sem variação hoje. Os primeiros negócios levaram o índice a apresentar queda de 0,03%, mas, às 10h11, o indicador já registrava perda de 0,27%, aos 36.387,9 pontos. Segundo analistas, os indicadores econômicos divulgados hoje nos Estados Unidos não foram negativos, mas investidores acreditam que, depois de bater recorde de pontos, o mercado de ações norte-americano pode apresentar resultados pífios em outubro, um mês considerado macabro para alguns investidores. Mesmo que hoje seja o último pregão antes das eleições, que pode trazer já na segunda-feira o nome do presidente do Brasil, o mercado espera pouco volatilidade hoje. Sobre o pleito, o mercado financeiro prefere o desfecho logo no primeiro turno. Analistas consideram que o mercado poderá ser influenciado pelo fato de hoje ser o último dia do terceiro trimestre. Além disso, nos Estados Unidos, é o encerramento do ano fiscal para o governo. "Os dados e o fechamento de ano fiscal sustentam as bolsas em Nova York agora cedo", disse um operador.