Investidor mantém cautela e Bolsa e dólar fecham em queda

A Bovespa não conseguiu sustentar o patamar de 53 mil pontos das duas últimas sessões e voltou a fechar em baixa nesta quarta-feira, 15, pressionada pelas incertezas sobre o cenário doméstico. Ao longo do dia, a Bolsa local ficou na contramão de Wall Street, mas, no final, as bolsas dos EUA também sucumbiram e registraram pequenas perdas.

O quadro político segue inspirando cautela nos agentes, em tempos de visita da equipe da agência Moody's, que vai colher informações para balizar a decisão sobre a nota de crédito brasileira. É esperada uma redução do rating do País, a questão é saber se a perspectiva continuará ou não negativa.

Já o dólar teve um pregão marcado pela volatilidade. Depois de um início em alta, a moeda passou boa parte da tarde no terreno negativo, mesmo sinal do fechamento. Indicadores dos Estados Unidos e a sinalização do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) de que os juros norte-americanos vão subir "em algum momento este ano" fizeram preço pela manhã, mas o avanço da cotação não se sustentou. A perda de fôlego à tarde aconteceu, segundo profissionais, devido a operações técnicas.

O dólar terminou a sessão em baixa de 0,16%, negociado a R$ 3,1330. Na mínima, marcou R$ 3,1320 e, na máxima, R$ 3,1620. No mês, acumula alta de 0,77% e, no ano, de 18%.

O Ibovespa terminou em baixa de 0,63%, aos 52.902,28 pontos, com volume de R$ 5,017 bilhões. Na máxima, de 53.334 pontos, chegou a subir 0,18%. A mínima foi de 52.790 pontos (-0,84%). Em julho, o índice acumula queda de 0,33% e, em 2015, alta de 5,79%.

A Bolsa começou a sessão no vermelho, chegou a inverter para o terreno de altas ainda na primeira hora de pregão, mas o movimento foi pontual, voltando a cair em seguida.

Petrobrás terminou em queda de 2,44% na ON e de 1,67% a PN, pressionada pelo fechamento em queda do petróleo. Na Nymex, a commodity perdeu 3,07% de seu valor, para U$ 51,41, no menor preço desde 9 de abril.

Vale também caiu, apesar da alta do preço do minério e dos indicadores mais fortes na China. A ação ON recuou 3,98% e a PNA, 2,42%, ambas na mínima.

Já as bolsas norte-americanas tiveram um início volátil, contrapondo dados mais firmes da economia dos EUA e, ao mesmo tempo, o discurso da presidente do Fed, Janet Yellen. Ela reiterou, em discurso na Câmara dos Representantes, que as condições econômicas dos EUA "provavelmente justificarão elevar os juros em algum momento este ano". De todo modo, operaram levemente positivas até o meio da tarde.

Nos EUA, o Dow Jones perdeu 0,02%, aos 18.050,17 pontos, o S&P teve baixa de 0,07%, aos 2.107,40 pontos e o Nasdaq recuou 0,12%, aos 5.09894 pontos.