Ibovespa vira e cai 0,22%; dólar sobe 0,14%, a R$ 2,134 O índice Bovespa, que operava em alta desde o início do pregão pela manhã, inverteu o sinal e passou a registrar perdas. Às 15 horas, o Ibovespa caía 0,22%, na mínima do dia até este horário, a 43.332 pontos. O volume de negócios é de R$ 1,3 bilhão, projetando para o final do dia giro de R$ 2,2 bilhões. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado hoje pelo governo federal, não trouxe nenhuma surpresa ao mercado financeiro e, dessa forma, não gerou efeitos expressivos sobre os ativos. O mercado ainda estuda o conteúdo do amplo programa. Mas, de antemão, segundo operadores, não enxergou motivos para preocupação. A Bovespa acompanhou a divulgação do PAC em alta. Mas reduziu os ganhos no início da tarde por causa da queda expressiva das bolsas norte-americanas, provocada por notícias corporativas. No mercado de câmbio, o dólar comercial era negociado a R$ 2,134 às 15 horas, em alta de 0,14%, na taxa máxima do dia registrada até este horário. A mínima até agora foi de R$ 2,128. No pregão de juros (contratos futuros de depósitos interfinanceiros) da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o vencimento de janeiro de 2008 projetava juro de 13,25% ao ano esta tarde, em queda em relação à taxa de 12,39% do final de sexta-feira.