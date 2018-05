Iene sobe após vitória eleitoral do PLD no Japão

Para o estrategista Robert Lynch, do HSBC, a queda nas vendas de moradias usadas "apoia as percepções criadas na semana passada, de que a redução do programa de compras de bônus do Federal Reserve pode não vir tão cedo quantos os mercados previam". Durante o dia, o euro subiu acima de US$ 1,32 pela primeira vez desde o dia 11 de julho.

No fim da tarde em Nova York, o euro estava cotado a US$ 1,3185, de US$ 1,3142 na sexta-feira; o iene estava cotado a 99,67 por dólar, de 100,37 por dólar na sexta-feira. Frente à moeda japonesa, o euro estava cotado a 131,37 ienes, de 131,90 ienes na sexta-feira; o franco suíço estava cotado a 0,9362 por dólar, de 0,9409 por dólar na sexta-feira, e a 1,2344 por euro, de 1,2365 por euro na sexta-feira; a libra estava cotada a US$ 1,5357, de US$ 1,5260 na sexta-feira. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,9249, de US$ 0,9171 na sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.