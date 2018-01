IFC aprova empréstimo de US$ 35 mi para usina em SP A International Finance Corporation (IFC), braço de participações acionárias do Banco Mundial, anunciou ontem que irá liberar US$ 35 milhões para financiar a plantação de cana-de-açúcar e parte de uma usina de álcool da Vale do Paraná, em Suzanópolis, oeste do Estado de São Paulo. O projeto total requer investimento de US$ 103 milhões. De acordo com a IFC, a usina é uma joint venture formada pela brasileira Vale do Paraná, pela Inversiones Manuelita, da Colômbia, e Pantaleon Sugar Holdings, da Guatemala. A usina deve gerar 1 mil empregos diretos, produzir 2 milhões de toneladas cana-de-açúcar e 90 mil metros cúbicos de etanol e 141 mil toneladas de açúcar demerara. "O investimento é importante não apenas porque é parte da estratégia da IFC de dar apoio ao setor de energia renovável do Brasil, mas porque é o primeiro investimento em uma indústria do setor sucroalcooleiro formada por uma joint venture de companhias latino-americanas", afirmou Atul Mehta, diretor da IFC para América Latina e Caribe, em press release. As informações são da Dow Jones.