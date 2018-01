IGP-10 e depoimento de Bernanke são destaques O dado econômico mais importante na agenda de hoje é a divulgação da inflação medida pelo IGP-10 da FGV. Nos Estados Unidos, além de números da indústria, o destaque é o depoimento do novo presidente do banco central norte-americano (Fed), Ben Bernanke à Câmara do país. FGV/IGP-10 - A FGV divulga, às 8 horas, o IGP-10 de fevereiro. A estimativa de analistas é que o indicador registre desaceleração. Em janeiro, o IGP-10 apresentou uma inflação de 0,84%. IBGE/Indústria - O IBGE divulga, às 9h30, a Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário de dezembro. BC/Câmbio - O Banco Central divulga, às 10h30, o fluxo cambial até o dia 10. EUA/Empire State - O Federal Reserve Bank de Nova York (Fed, banco central norte-americano) divulga, às 11h30, o índice de atividade industrial regional Empire State de fevereiro. EUA/Fluxo de Capitais - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 12 horas, os dados do fluxo de capitais de e para o país em dezembro. EUA/Produção Industrial - O Federal Reserve Bank de Nova York (Fed, banco central norte-americano) divulga, às 12h15, os dados da produção industrial de janeiro. EUA/Bernanke - O novo presidente do Fed (banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, depõe, às 13 horas, ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara norte-americana. No depoimento, Bernanke vai destacar as condições da economia e da política monetária. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo e derivados na semana até 10 de fevereiro.