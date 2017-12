IGP-DI é destaque aqui, enquanto nos EUA são os dados de trabalho São Paulo, 7 de fevereiro - A divulgação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de fevereiro deve chamar a atenção dos investidores brasileiros. No exterior, o destaque são os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Copom - Começa nesta tarde a reunião do Copom, que vai decidir a Selic amanhã. FGV/IGP-DI - A FGV divulga, às 8 horas, o IGP-DI de fevereiro. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o custo unitário do trabalho referente ao quarto trimestre de 2005. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 17 horas, os dados do Crédito ao Consumidor de janeiro. IBGE/Agrícola - O IBGE divulga, às 9h30, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de fevereiro.