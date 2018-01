IGP-DI, PIM e Anfavea são destaques São Paulo, 7 de fevereiro - A inflação de janeiro medida pelo IGP-DI, os dados da produção industrial de dezembro apurados pelo IBGE e a produção de automóveis em janeiro, segundo a Anfavea, devem centrar as atenções de hoje de analistas do mercado financeiro. IGP-DI - O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas, será divulgado hoje a partir das 8 horas. Espera-se aceleração em relação a dezembro, quando o indicador apresentou variação positiva de 0,07%. Segundo apurou a Agência Estado, as despesas com educação e os impactos do aumento do álcool combustível sobre a média de preços devem puxar o índice. Indústria/IBGE - A produção industrial poderá apresentar em dezembro o maior crescimento dessazonalizado na margem da nova série da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada a partir de abril de 2004 com os dados de fevereiro daquele ano. As informações serão divulgadas às 9h30. EUA/Comércio - A Instinet divulga o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 4 de fevereiro às 18 horas. EUA/Crédito - O Federal Reserve divulga os dados do crédito ao consumidor em dezembro.