IGP-M agrada e juros abrem em baixa na BM&F O mercado de juros iniciou os negócios no pregão eletrônico da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) reagindo positivamente ao Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro, que veio no piso das estimativas e mostrando uma importante desaceleração em relação a novembro. O indicador mostrou alta de 0,32%, ante 0,75% em novembro. Com o resultado de dezembro, o IGP-M consolidou em 2006 a terceira menor taxa anual da série histórica. Por causa do recuo do IGP-M, que vem reforçar o ambiente favorável à continuidade de queda da taxa Selic, os juros futuros já abriram o dia em queda. Às 09h59, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 projetava taxa de 12,41% ao ano, ante 12,43% do dia anterior. Agora, as taxas devem acomodar-se e esperar os indicadores da economia norte-americana. A agenda nos Estados Unidos está cheia e, dentre os índices mais relevantes estão os de vendas de imóveis usados em novembro e o de pedidos de auxílio-desemprego. Para operadores, se esses números provocarem um movimento de realização de lucros no exterior, é possível que o mercado local acompanhe. "Mas, ainda que haja ajuste, o tom do mercado continuará muito positivo", afirma um operador. Depois da divulgação desses indicadores (muitos deles saem simultaneamente às 13 horas), é provável que o mercado de juros desacelere ainda mais o ritmo de negócios. A expectativa de profissionais é que, à tarde, as taxas fiquem muito perto da estabilidade, com volume de negócios muito reduzido.