IGP-M e Focus garantem queda do juro no início do pregão O mercado de juros inicia a semana sob o efeito de duas boas notícias, que devem alimentar a continuidade da queda das taxas. A primeira foi o recuo do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) referente à primeira prévia de dezembro, de 0,71% (novembro) para 0,18%, resultado abaixo do piso das estimativas, que variavam de 0,22% a 0,51%. Depois, veio a pesquisa semanal Focus divulgada pelo Banco Central, mostrando recuos nas projeções de inflação, tanto para este ano quanto para o próximo ano, e de atividade econômica. Embora operadores destaquem que o mercado financeiro já começa a desacelerar o ritmo a partir desta semana, por causa da proximidade do encerramento do ano, esses fatores garantem a tendência de queda das taxas, especialmente de prazo mais longo. "O mercado vai reduzir o volume de negócios a partir desta semana, mas é certo que a tendência dos juros continua de queda e as notícias desta manhã trazem alento ao mercado", afirma um operador. Para profissionais, o que poderia garantir uma queda mais expressiva das taxas de curto prazo seria a correção da projeção da taxa Selic para 2007 - que permaneceu inalterada em 12%. Mas vale destacar que as instituições Top 5 (as cinco instituições com maior índice de acerto na pesquisa Focus) já vêm realizando uma mudança em suas projeções: esta semana, a estimativa desse grupo para Selic ao final de 2007 recuou de 11,5% para 11,25%. Às 10h05, no pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o contrato futuro de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 (o mais negociado) projetava taxa de 12,47% ao ano, ante fechamento na sexta-feira a 12,50%. O DI futuro de janeiro de 2009 projetava 12,55% (12,60% na sexta passada).