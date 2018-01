IGP-M e Focus são destaque Os destaques da agenda de eventos financeiros de hoje são a pesquisa Focus e a inflação de janeiro medida pelo IGP-M. Nos Estados Unidos, as atenções voltam-se para os dados de rendimento pessoal, de consumo pessoal, do índice e do núcleo dos gastos com consumo em dezembro. Veja abaixo os principais eventos financeiros previstos para hoje. IGP-M - A Agência Estado apurou que a expectativa é que o IGP-M de janeiro, que será divulgado às 8h30, apresente aceleração entre 0,9% e 1,02%, ante deflação de 0,01% no fechamento de dezembro. Focus - Analistas aguardam revisão para as projeções de inflação, principalmente, às relativas ao mês de fevereiro, já que as de janeiro estão sendo revista s há algum tempo. O relatório será divulgado a partir das 8h30. Balança comercial - Os dados relativos a quarta semana de janeiro serão divulgados hoje. Na terceira semana do mês, o superávit atingiu US$ 469 milhões, o menor resultado no mês. Conjuntura - A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista, um indicador antecedente de atividade do mês de dezembro será divulgada hoje pela Fecomércio. EUA - Serão divulgados dados relativos ao mês de dezembro sobre o rendimento, consumo e gastos com o consumo nos Estados Unidos.