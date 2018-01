IGP-M no Brasil e dados de imóveis nos EUA são destaque São Paulo, 28 - Internamente, os investidores acompanham hoje os últimos números do ano do IGP-M, de dezembro. Esse índice pode reforçar o que outros indicadores já sinalizaram: que a inflação brasileira está sob controle, mas a recuperação da atividade ainda está lenta. Nos Estados Unidos, dados do setor de imóveis são bastante aguardados. Isso porque trata-se de mais um índice que pode dar condições ao Banco Central dos EUA na condução da política monetária do país no próximo ano. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro. EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, o indicador de vendas de residências usadas em novembro. EUA/Consumidor - A Conference Board divulga, às 13 horas, o índice de confiança do consumidor de dezembro. EUA/Indústria - A Associação dos gerentes de compras de Chicago divulga, às 13 horas, seu índice de atividade industrial regional de dezembro; às 14 horas, o Fed de Kansas City divulga, às 14 horas, seu índice de atividade industrial regional também de dezembro. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 23. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 22 de dezembro. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga, às 19h30, os dados da oferta monetária na semana até 18 de dezembro.