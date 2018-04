Imobiliária Itaplan atuará como correspondente bancário da CEF A Caixa Econômica Federal assinou hoje contrato com a imobiliária Itaplan, que passa a ser um dos correspondentes da instituição financeira. "A Itaplan vai oferecer ao cliente o financiamento que melhor se adequar ao seu perfil, receber a documentação e encaminhar à Caixa, responsável pela aprovação do financiamento", explica o superintendente regional do banco em São Paulo, Fernando Tadeu da Costa Passos. Os juros cobrados aos financiamentos realizados por meio da parceria serão os mesmos que os de financiamentos feitos nas agências da instituição financeira. No ano passado, a Itaplan vendeu 1.000 imóveis com financiamento da Caixa. Segundo a gerente nacional de Canais Físicos Parceiros do banco, Lore Ribeiro, a perspectiva da Itaplan é dobrar a quantidade de unidades financiadas pela Caixa este ano. "A nossa expectativa é de chegar a um número muito maior que 2.000 unidades com a parceria", diz a gerente. A maior parte dos imóveis vendidos pela Itaplan têm valor até R$ 100 mil. Anteriormente, a Itaplan apenas indicava a Caixa como agente para financiar os imóveis adquiridos por seus clientes. O contrato assinado hoje possibilita que, além de sugerir ao cliente linha de financiamento da instituição financeira com recursos próprios, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou adesão a um consórcio de imóveis, a Itaplan ofereça outros produtos do banco, como cartões de crédito. No ano passado, a Caixa deu início a programa piloto com 132 imobiliárias de menor porte que se tornaram correspondentes em todo o Brasil, 41 delas no estado de São Paulo.