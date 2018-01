Imóveis são porto seguro, mas rentabilidade é questionável Imóveis costumam ser considerados um porto seguro por muitos investidores conservadores, mas a verdade é que o setor também expõe a riscos e nem sempre oferece boa rentabilidade. Na verdade, investir em imóvel e ganhar dinheiro é uma arte, que envolve muitos cuidados legais, acompanhamento das tendências de mercado e uma boa dose de sorte. A imagem de segurança do investimento em imóvel foi reforçada no Brasil durante décadas, por conta da instabilidade econômica. Mas a partir do Plano Real, com uma maior estabilidade da economia, o setor perdeu importância como reserva de valor. A decisão do investidor deve ser agora unicamente a partir do retorno do investimento e de seu risco. Nesta cartilha de investimentos, você vai obter informação suficiente para investir em imóveis com segurança.