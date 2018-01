Imóvel popular é a estrela de vendas da Super Casas Bahia Quase cem mil pessoas visitaram, durante os quatro primeiros dias, a Super Casas Bahia, a loja sazonal da rede de varejo montada no Parque de Exposições do Anhembi, em São Paulo. A estrela dos negócios nesses primeiros dias tem sido os imóveis, que indiretamente ajudam a puxar as vendas de eletroeletrônicos e móveis. Entre sexta e segunda-feira, a construtora mineira Tenda vendeu 110 imóveis populares, com prestação mínima de R$ 149. É a primeira vez que a construtora participa de uma loja sazonal. Também é a primeira vez que as Casas Bahia abrem espaço para uma construtora dentro da sua loja. A decisão de ter um estande de vendas na Super Casas Bahia foi tomada por causa das afinidades entre as duas companhias. "O público das Casas Bahia é o público nosso", afirma o diretor de Vendas da Tenda, Peterson Rosa Querino. A construtora, que está há 37 anos no mercado imobiliário e desde 1999 em São Paulo, tem como alvo o público de menor renda, as camadas C e D. A meta é vender, até o fim de dezembro, cerca de 1 mil imóveis na cidade de São Paulo. Mas os resultados dos quatro primeiros dias já mostra que essa meta pode ser superada. A média de vendas diárias até ontem foi de 27 unidades, ante as 22 previstas. O segredo do sucesso, segundo Querino, é a flexibilidade dos planos de pagamento. A prestação mínima de R$ 149, corrigida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e acrescida de juros de 12% ao ano, é para um imóvel que custa R$ 55 mil, financiado em 10 anos. "Somos totalmente flexíveis nos prazos de pagamento e na disposição do clientes em dar ou não uma entrada para adquirir o imóvel", diz o diretor. Ele conta que a empresa também não exige comprovação de renda nem consulta os cadastros de inadimplentes para fechar negócio. "Temos experiência de cobrança e nossos clientes são muito preocupados em pagar a prestação da casa própria em dia", diz Querino. O atraso médio registrado na construtora, que financia as vendas com recursos próprios, gira hoje em torno de 6% dos créditos a receber vencidos acima de 90 dias. Segundo o executivo, isso não significa perda porque muitos créditos em atraso são renegociados, inclusive trocando imóveis caros por mais baratos para reduzir o valor da dívida. É exatamente na onda do momento favorável do mercado imobiliário que a Super Casas Bahia quer mobiliar a casa nova do consumidor neste fim de ano. A expectativa é vender 3,6 mil TVs de Plasma e LCD, 30 mil geladeiras frost free e ampliar em 10%, em relação ao Natal do ano passado, os volumes vendidos fogões e lavadoras.