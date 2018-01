Inauguração de usina da Barralcool é adiada para dia 21 A Dedini informou hoje que foi adiada para o dia 21 de novembro a inauguração da primeira planta de produção de biodiesel anexa a uma destilaria de álcool do País, na Usina Barralcool, em Barra dos Bugres (MT). O início oficial das operações estava previsto para a próxima terça-feira (14) e o adiamento ocorreu "por motivo de força maior", de acordo com nota divulgada pela empresa que construiu a unidade. Como é esperada a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no evento, é possível que o adiamento tenha ocorrido em virtude da agenda presidencial. A Barralcool, que já produz açúcar em álcool a partir da cana-de-açúcar, investiu R$ 27 milhões na construção da usina de biodiesel para a produção de 50 mil toneladas, o correspondente a 57 milhões de litros do combustível por ano.