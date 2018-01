InBev e Anheuser-Busch fecham acordo para importação nos EUA A InBev anunciou que a norte-americana Anheuser-Busch se tornará a importadora exclusiva dos EUA para um série marcas européias do grupo, incluindo a Stella Artois, Beck's, Bass Pale Ale, Hoegaarden, Leffe, entre outras. Pelo acordo, a partir de 1º de fevereiro de 2007, a Anheuser-Busch vai importar esses produtos e será responsável por sua venda, promoção e distribuição nos EUA. Essas marcas da InBev, cujo volume de vendas em 2005 alcançou 1,9 milhão de hectolitros (ou 1,5 milhão de barris), estarão disponíveis na rede atacadista da Anheuser-Busch nos EUA. As cervejas canadenses da InBev, incluindo a Labatt Blue e a Labatt Blue Light, bem como a brasileira Brahma, não foram incluídas no acordo. Trabalhando em conjunto com a Labatt Breweries do Canadá, a InBev USA vai continuar a comercializar e vender a Labatt e a Brahma no país, embora em uma rede de distribuição separada. Os termos do acordo não foram divulgados. "Esse acordo nos dá marcas de alto valor que apelam para os consumidores que estão em busca da sofisticação dos importados", declarou August A. Busch IV, presidente e executivo-chefe da Anheuser Busch. Em comunicado, o executivo-chefe da InBev, Carlos Brito, observa: "Ao assegurar o acesso ao sistema de vendas e distribuição de classe mundial da Anheuser-Busch, este acordo aperfeiçoa as oportunidades dos consumidores dos EUA experimentarem os exclusivos valores das nossas principais marcas européias de importação, e acelera ainda mais o crescimento delas." As informações são da Dow Jones.