InBev não faz comentários sobre conversas com Anheuser-Busch A InBev S/A, cervejaria formada pela fusão da belga Interbrew com a brasileira AmBev, não fez comentários sobre especulações de que estaria conversando com a Anheuser-Busch Cos Inc. sobre um acordo para que a concorrente norte-americana distribua as marcas de cerveja importada da InBev nos EUA. "São rumores de mercado e não comentamos rumores", declarou a porta-voz da InBev, Marianne Amssoms. Segundo a publicação norte-americana "Beer Marketing Insights", o acordo com a Anheuser-Busch deve ser anunciado "em questão de dias". "Claramente a Anheuser-Busch tem uma rede de distribuição muito forte nos EUA, então um acordo de distribuição poderia oferecer uma boa plataforma de crescimento para as marcas importadas da InBev", disse Wim Hoste, analista que acompanha as ações da cervejaria pela KBC Securities. As informações são da agência Dow Jones.