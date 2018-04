InBev não será multada por formação de cartel na Holanda A InBev, que poderia ser multada em 84 milhões de euros por formação de cartel de preços no mercado holandês, foi poupada pela Comissão Européia por tê-lo denunciado e fornecido "informações decisivas" sobre o caso, de acordo com a comissária da concorrência da UE, Neelie Kroes. Dentro do processo, três cervejarias holandesas foram multadas em 273 milhões de euros (US$ 370,5 milhões). Segundo parecer da autoridade antitruste, a Heineken foi multada em 219,27 milhões de euros, a Royal Grolsch em 31,65 milhões de euros e a Bavaria em 22,85 milhões de euros. Sob a direção de Kroes, a autoridade antitruste tem enfrentado cartéis e determinado as maiores multas já anunciadas no continente. Em 2001, a UE multou diversas cervejarias em um total de 91 milhões de euros, com a descoberta de um cartel similar na Bélgica. A Danone recebeu uma multa de 44 milhões de euros, que posteriormente foi reduzida para 42,41 milhões de euros após a empresa entrar com recurso. A InBev, na ocasião, foi multada em 46,5 milhões de euros. No caso concluído hoje, a comissão observa que as cervejarias em questão comandaram um cartel entre 1996 e 1999. "O mais alto comando dessas companhias tinham conhecimento de que essa conduta era ilegal, mas a mantiveram e tentaram esconder os sinais de sua existência", afirmou Kroes. Depois da descoberta de um cartel no mercado belga de cervejas, a InBev - grupo formado pela fusão da belga Interbrew com a brasileira AmBev - acabou fornecendo informações sobre outros cartéis. O caso resultou em inspeções surpresa nos escritórios de cervejarias na França, Luxemburgo, Itália e Holanda em 2002. A autoridade européia impôs multas nos casos da Franca e Luxemburgo, enquanto as investigações na Itália foram encerradas sem o anúncio formal de acusações. As informações são da Dow Jones.