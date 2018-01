Incêndio destrói unidade de empanados da Sadia em Toledo Um incêndio, que começou por volta das 16h30, destruiu uma unidade de produção de empanados da Sadia em Toledo (PR), a cerca de 540 quilômetros de Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que mantinha quatro viaturas no local agora à noite, a fábrica, dimensionada entre 3 e 5 mil metros quadrados, foi totalmente destruída pelas chamas. Ninguém ficou ferido. A unidade, inaugurada no ano passado, possuía 600 funcionários. Eles conseguiram escapar ilesos pelas portas de emergência. O primeiro combate foi feito pela brigada de incêndio da empresa. Como o local possui gás, os policiais fizeram um cordão de isolamento, para minimizar os riscos no caso de uma explosão. Segundo os bombeiros, o trabalho para conter totalmente as chamas se estenderá pela noite.