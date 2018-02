Inco desiste de fusão com Phelps A Inco Ltd. e a norte-americana Phelps Dodge Corp. encerraram, sem sucesso, as negociações sobre fusão envolvendo as duas companhias. A mineradora canadense vai pagar US$ 125 milhões à Phelps Dodge por quebra de acordo e outros US$ 350 milhões se aceitar uma oferta alternativa de aquisição antes de quinta-feira. Por causa da decisão, a Inco cancelou a assembléia extraordinária de acionistas prevista para o dia 7 de setembro. Em comunicado, a companhia diz que foram "claros os sinais de que os acionistas da Inco não vão apoiar a transação com a Phelps Dodge." Dessa forma, as empresas concordaram que "seria do melhor interesse para ambas continuarem separadas." A Inco revelou que seu conselho autorizou a administração e seu grupo de consultores a explorarem outras alternativas. A mineradora declarou que continua aberta a negociações com a Companhia Vale Rio Doce (CVRD). Anteriormente, a Inco havia recomendado aos acionistas que rejeitassem a proposta de 86 dólares canadenses por ação recebida da mineradora brasileira. As informações são da Dow Jones.