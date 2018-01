Inco ignora ordem judicial e mantém operações na Oceania O projeto Goro Nickel, iniciado pela canadense Inco na Nova Caledônia (território francês na Oceania), ignorou hoje as implicações da ordem emitida por um tribunal francês para interromper as atividades de limpeza do terreno na área, afirmando que os trabalhos continuam normalmente. A Inco, líder no mercado de níquel e dona das maiores reservas do metal no mundo, foi recentemente adquirida pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Na terça-feira, o tribunal deu 48 horas para que fossem encerradas as atividades de limpeza do terreno onde serão instalados os depósitos para armazenamento de resíduos industriais da Goro Nickel. Se a ordem não for cumprida, a empresa terá de arcar com uma multa diária de 30 mil euros (US$ 38,8 mil), de acordo com o Rheebu Nuu, grupo de ativistas indígenas da Nova Caledônia que entrou com um mandado de segurança contra o projeto em Paris por questões ambientais. Os trabalhos continuam normalmente, enquanto a administração analisa as possíveis ramificações da ordem judicial antes de decidir o melhor caminho a seguir, disse vice-diretor do projeto, Jeff Zweig. No entanto, o executivo acrescentou que o projeto ainda precisa receber uma cópia oficial do parecer. O Rheebu Nuu e outros grupos de oposição tentam paralisar a construção da mina com base nos planos da empresa de descarregar resíduos sólidos em uma área sensível para o meio ambiente. Nos últimos meses greves e protestos, motivados pelo uso de mão-de-obra estrangeira (filipinos) na indústria local e possíveis danos ao meio ambiente, movimentaram a ilha do Pacífico. Em abril, os trabalhos na mina de Goro foram suspensos após incidentes de vandalismo. O aumento nos custos e o difícil relacionamento com a comunidade local também estavam por trás da decisão da Inco de suspender as operações durante a maior parte de 2003 e 2004. A Vale herdou o projeto no mês passado, ao comprar a Inco. Os representantes da mineradora brasileira estiveram na sede regional da Inco em Brisbane, na Austrália, no início do mês para receber uma estimativa de custo atualizada da mina de Goro. Em julho, o grupo canadense informou que o valor provavelmente iria superar a ponta maior de suas estimativas, de US$ 2,15 bilhões. Goro é visto como um dos mais importantes projetos para suprir a forte demanda do metal, que é pressionada pelo crescimento da indústria siderúrgica chinesa. Para alguns especialistas, ele é a peça-chave para fundamentar os planos de expansão da Vale na região da Ásia-Pacífico. As informações são da Dow Jones.