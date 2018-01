Indefinição sobre Senado pressiona Bolsas dos EUA Os índices referenciais de Nova York operam pressionados, confirmando a indicação negativa do pré-mercado, em razão da incerteza sobre qual partido terá a maioria no Senado dos EUA, já que a situação nos Estados de Montana e Virgínia seguia indefinida. Às 13h06, o Dow Jones cedia 0,11% e o S&P 500 perdia 0,49%, enquanto o Nasdaq operava perto da estabilidade, em leve alta de 0,02%. Em Montana, com 99% dos distritos eleitorais contabilizados, o democrata Jon Tester tinha 190.486 votos, ou 48,9%, enquanto o republicano Conrad Burns aparecia com 188.900 votos, ou 48,5%. Em Virgínia, com 99% dos distritos contados, o democrata Jim Webb conquistava 1.170.564 votos, ou 49,6%, enquanto o republicano George Allen aparecia com 1.162.717 votos, ou 49,3%. Os democratas ganharam quatro cadeiras dos republicanos no Senado, somando 49 assentos, e as vagas que cabem aos representantes de Montana e Virgínia são decisivas para se garantir a maioria de 51. Os democratas garantiram maioria na Câmara, o que já estava embutido nos preços, mas a possibilidade de assumirem a liderança no Senado era o fator novidade na eleição, o que deixa os investidores nervosos. "Os democratas são conhecidos por defenderem políticas não tão amigáveis aos empresários quanto os republicanos e o número de decisões tomadas pelo governo deverá diminuir nos próximos dois anos", disse um especialista. Os investidores reagem também à perspectiva de a definição para o Senado se arrastar até ao final do ano. Isso porque há possibilidade de recontagem de votos no Estado de Virgínia. O cenário político trouxe outra preocupação aos investidores, atentos às perspectivas da inflação. Nos referendos realizados paralelamente às eleições para o Congresso, para colocar em votação leis recentemente aprovadas ou assuntos pendentes, foi aprovado aumento do salário mínimo em cinco estados. Os democratas, por sua vez, já prometeram defender na Câmara o aumento do salário mínimo nacional. As ações da Merck caíram 2,48%, após a companhia revelar que está envolvida em quatro disputas tributárias separadas que podem gerar um custo total de US$ 5,58 bilhões. Outros papéis do setor farmacêutico eram afetados também pela vitória dos democratas na Câmara, que devem defender medidas para redução dos preços dos medicamentos, permitindo a importação de medicamentos mais baratos. Os papéis da Chevron operavam em baixa de 0,17%, apesar de os eleitores da Califórnia terem rejeitado a Proposição 87, imposto sobre a produção de petróleo no Estado para assegurar recursos a um fundo de US$ 4 bilhões em programas para o corte do consumo de gasolina. Se tivesse sido aprovada, a Chevron arcaria com um custo de US$ 200 milhões. A Cisco Systems cedia 1,12%, em ajuste antes da divulgação de seu balanço trimestral hoje, após o fechamento da sessão de Nova York. Os analistas prevêem que a empresa líder em redes de computadores feche o período com lucro de US$ 0,29 por ação, sobre faturamento de US$ 7,9 bilhões. As expectativas favoráveis para o balanço fizeram a ação da empresa subir quase 3% em novembro, para US$ 25,01 ontem, o maior nível em 52 semanas, na Nasdaq. As informações são das agências internacionais.