Indiana Gail fará parceria com Petrobras em leilão A estatal indiana Gail Ltd. fará parceria com a brasileira Petrobras para disputar concessões de exploração de blocos de petróleo e gás oferecidas pelo governo indiano na sexta rodada de licitação de áreas de exploração (NELP-VI, na sigla em inglês). "A Petrobras também mostrou forte interesse em parceria com a Gail para diversos projetos de exploração, incluindo blocos no Irã, como o bloco 12", disse a Gail em comunicado. O anúncio da companhia indiana segue o acordo de cooperação e confidencialidade que a empresa assinou com a Petrobras no Brasil na semana passada. O governo da Índia está oferecendo 55 blocos de petróleo e gás para exploração nessa rodada. São 24 blocos em águas profundas, seis em águas rasas e 25 em terra. O prazo para o envio de ofertas termina em 15 de setembro. A Gail é a maior empresa de serviços públicos de distribuição de gás natural da Índia. As informações são da agência Dow Jones.