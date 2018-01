Indiana Jindall vai explorar reservas de minério da Bolívia Depois de expulsar a brasileira EBX, o governo boliviano escolheu a indiana Jindall Steel para explorar 50% das reservas de minério da jazida de Mutún, localizada na Província de Germán Busch, no extremo leste da Bolívia, na divisa com Corumbá (MS). O empresário brasileiro Eike Batista, controlador do grupo EBX, concorria na disputa pela concessão exploratória de 20 bilhões de toneladas de minério de ferro. O investimento no empreendimento está estimado entre US$ 2,3 bilhões e US$2,5 bilhões. A Jindall Steel tem agora 60 dias para apresentar um projeto para iniciar a construção do empreendimento.