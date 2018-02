Indiana Reliance Industries quer produzir etanol no Brasil A indiana Reliance Industries quer comprar terras no Brasil para plantar cana-de-açúcar e produzir etanol, informou a edição desta quinta-feira do jornal Times of India. "À parte a produção de etanol, estamos olhando para o Brasil como o celeiro de alimentos do mundo no futuro", afirma o jornal, citando o presidente da Reliance, R.C. Sharma. Ele disse que a empresa vai embarcar parte do etanol a ser produzido aqui de volta para a Índia "apenas se houver demanda". A reportagem não apresentava mais detalhes. As informações são da Dow Jones.