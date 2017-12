Indiana Sail investe US$ 390,68 mi em mina de minério de ferro A Steel Authority of India Ltd. (SAIL) pretende investir 18 bilhões de rupias (US$ 390,68 milhões) para extrair mais de 7 milhões de toneladas de minério de ferro nas minas de Chiria, no estado de Jharkhand, de acordo com o porta-voz da companhia. A declaração confirma notícia publicada pelo diário local Business Standard. "Isso é necessário para nosso crescimento futuro e faz parte dos planos do grupo de aumentar a capacidade de produção de aço para 22,5 milhões de toneladas até 2011-12, dos atuais 14 milhões de toneladas", afirmou o porta-voz. As minas têm depósitos de minério de ferro estimados em 1,8 bilhão de toneladas, com 63% de teor de ferro. Siderúrgicas como Mittal Steel Co. e Tata Steel Ltd. expressaram interesse em explorar os gigantescos depósitos de minério de ferro em Chiria. As informações são da agência Dow Jones.