Indicação de temperatura amena faz petróleo ceder Os contratos futuros do petróleo caíram abaixo de US$ 59,00 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), influenciados pelas temperaturas amenas nos EUA. O contrato para dezembro chegou a operar em US$ 58,25 o barril na mínima. Às 14h20 (de Brasília), o contrato valia US$ 58,30 o barril, em queda de 2,16%. "O início atrasado do inverno na região nordeste dos EUA contribuiu para aumentar os estoques, em um momento em que as próprias reservas da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) se encontram nos níveis mais elevados em muitos anos", disse o analista Addison Armstrong, da TFS Energy Futures. O fechamento em baixa na sexta-feira dos contratos, quando o petróleo já tinha caído mais de US$ 1 o barril, significa que a tendência em termos técnicos é de queda. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica previu na semana passada temperaturas mais quentes do que a média no nordeste dos EUA, o maior mercado consumidor de óleo para calefação. As informações são da Dow Jones.