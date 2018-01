Indicador de moradia dos EUA deve dar o tom ao mercado São Paulo, 19 de março - O indicador norte-americano do mercado de habitação deve mexer com os mercados financeiros hoje, especialmente após os recentes temores de que os problemas de inadimplência no mercado de crédito imobiliário a clientes de alto risco (conhecido como subprime) contaminem o restante do setor de moradia e também outros setores da economia dos Estados Unidos. No mercado doméstico, as variações na Bolsa de Valores de São Paulo podem se descolar dos dados divulgados hoje, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, devido ao vencimento dos contratos de opções sobre ações. EUA/Moradia - A Associação Nacional dos Construtores de Moradias (NAHB, na sigla em inglês) divulga às 14 horas (de Brasília) seu índice do mercado de habitação de março. Analistas prevêem que o índice fique em 38, ante 40 em fevereiro. BC/Focus - O Banco Central divulga às 8h30 a pesquisa Focus, com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos brasileiros, como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. Ministério/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga às 10 horas o resultado da balança comercial da semana de 12 a 18 de março. Empresas/Balanços - As empresas brasileiras M. Dias Branco e OHL Brasil divulgam seus resultados financeiros.