Indicador vai mostrar grau de confiança do consumidor americano Com inflação acima da zona de conforto considerada pelo Banco Central dos Estados Unidos e os últimos números sobre a atividade no país sinalizado aquecimento da economia, o índice que a Conference Board divulga vai apontar a quantas está a confiança do consumidor norte-americano e, possivelmente, indicar qual o ritmo econômico dos EUA. Os balanços corporativos também são bastante importantes, já que aproximadamente 20% das cias são componentes do índice Dow Jones da Bolsa de Nova York. EUA/Consumidor - A Conference Board divulga às 13 horas o índice de confiança do consumidor de janeiro. EUA/Balanços - As companhias norte-americanas 3M, Black & Decker, Boeing, Chicago Mercantile Exchange (CME), Colgate-Palmolive, General Motors, JetBlue Airways, Kraft Foods, Lexmark, Merck, Procter & Gamble, Sony Corp, US Airways e United States Steel divulgam balanços referentes ao quarto trimestre. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 11h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o último dia 20. EUA/Fed - O Comitê de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve(Fed, o banco central dos Estados Unidos) inicia sua reunião de dois dias. Amanhã será definida a nova taxa básica de juros do país, atualmente em 5,25% ao ano. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de janeiro. Brasil/Balanços - A Brasil Telecom divulga balanço referente a 2006.