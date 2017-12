Indicadores brasileiros são destaque nesta segunda-feira São Paulo, 22 de maio - A semana começa com agenda fraca nesta segunda-feira, sem previsão de indicadores relevantes nos Estados Unidos. Por aqui, um dos destaques é a divulgação da pesquisa Focus, do Banco Central. O documento traz as projeções do mercado para indicadores como dólar, juros, inflação e crescimento da economia. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as estimativas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos brasileiros. FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a segunda prévia do Índice de Preços de Mercado (IGP-M). Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, a balança comercial da terceira semana de maio. Europa/Comércio - A União Européia divulga às 6 horas (de Brasília) o saldo da balança comercial da zona do euro em março.