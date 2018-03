Indicadores de atividade nos EUA e de inflação no Brasil são destaques São Paulo, 23 de janeiro - Indicadores de atividade nos Estados Unidos e índice de inflação no Brasil são os destaques de hoje da agenda. No exterior, os dados que poderão mexer com os preços dos ativos são os indicadores antecedentes da Conference Board e os números sobre o comércio varejista da LJR Redbook. No mercado doméstico, os investidores vão acompanhar os números da inflação pelo IPC-S e o início da reunião do Copom. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) na terceira quadrissemana de janeiro. Copom/BC - O Banco Central começa hoje a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que ocorre até amanhã, quando será definida a nova taxa básica de juros da economia, a Selic. Atualmente, a Selic está em 13,25% ao ano. EUA/Comércio - A Instinet divulga, às 11h55 (de Brasília), o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista nos Estados Unidos na semana até o último dia 20. EUA/Indicadores Antecedentes - A Conference Board divulga, às 13 horas (de Brasília), o índice dos indicadores antecedentes da economia referente a dezembro. EUA/Indústria - O Federal Reserve Bank de Richmond divulga, às 13 horas (de Brasília), seu índice de atividade industrial regional de janeiro. EUA/Balanços - As companhias norte-americanas Yahoo! Inc., AMD, AK Steel, Bank of America, Johnson & Johnson, Sun Microsystems, UAL Corp e Xerox Corp. divulgam seus dados financeiros referentes ao de quarto trimestre.