Indicadores dos EUA devem definir negócios São Paulo, 09 de maio - A divulgação de indicadores norte-americanos é o que deve definir o rumo dos negócios hoje, já que no Brasil a agenda está fraca. O destaque nos EUA são os dados do comércio varejista e atacadista do país. EUA/Redbook - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o último dia 6. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio divulga, às 11 horas, os dados de vendas e estoques no atacado em março. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 21 bilhões em títulos de 3 anos. O resultado deve sair às 14 horas. Brasil/Tesouro - O Tesouro Nacional realiza leilão de Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B, títulos pós-fixados, indexados ao IPCA) de curto e de longo prazos. IBGE/Produção Industrial - O IBGE divulga, às 9h30, a produção industrial regional mensal de março. Brasil/Balanços - CCR, Guararapes, Itaú, Itaúsa e Usiminas divulgam seus balanços financeiros do primeiro trimestre do ano. EUA/Balanços - As empresas norte-americanas Cisco Systems, Dynegy, Sara Lee e US Airways apresentam seus informes financeiros referentes aos três primeiros meses do ano. Europa/Balanços - As empresas Gas Natural (Espanha), Adidas-Salomon AG, MobilCom e Degussa AG (Alemanha), Edison (Itália) e Lagardère Group (França) divulgam os resultados do primeiro trimestre de 2006.