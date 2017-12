Indicadores dos EUA podem sinalizar ritmo da economia São Paulo, 06 de junho - A agenda de hoje está farta de assuntos importantes. A começar pelo Brasil, onde serão divulgados os dados de venda e produção de veículos da Anfavea. Nos Estados Unidos, indicadores como o de atividade poderá sinalizar se realmente a economia norte-americana segue a linha do desaquecimento, como reforçaram dois indicadores na segunda-feira. Anfavea/Veículo - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga, às 11 horas, os dados de vendas, produção e exportação de veículos referentes a junho. FGV/IGP-DI - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de junho. Em maio, o indicador subiu 0,38%. IBGE/Indústria - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados da produção industrial de maio. EUA/Indústria - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga, às 11 horas, o índice de atividade no setor de serviços em junho. EUA/Emprego - A Challenger Gray & Christmas divulga, às 8h30, o indicador de demissões feitas por grandes empresas norte-americanas em junho. EUA/Emprego 2 - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 1º. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia dos EUA (DoE) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 30. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até o último dia 30. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até o último dia 30.