Indicadores econômicos podem acentuar ambiente de cautela São Paulo, 14 de julho - As expectativas com a programação de hoje podem acentuar o ambiente de cautela dos mercados. A começar pelo Japão, que divulga sua nova taxa de juros, a agenda está farta de indicadores econômicos importantes. No mercado interno, o IBGE divulga os dados de emprego e salário, enquanto nos Estados Unidos destaque para o balanço da GE, números do comércio americano e das importações. BC/Japão - O Banco Central do Japão anuncia sua nova taxa de juros. As expectativas são de elevação de 0,25 ponto porcentual, o que colocaria fim na política de juro zero que o país mantém há anos. IBGE/Emprego - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário de maio. EUA/Varejo - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, os dados de vendas no varejo em junho. Em maio, o crescimento foi de 0,1%. EUA/Importação - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o indicador de preços das importações em junho. Em maio, o índice subiu 1,6%. EUA/Balanços - A General Eletric divulga seu balanço do segundo trimestre de 2006. EUA/Michigan/Consumidor - A Universidade de Michigan divulga, às 10h45, o índice de sentimento do consumidor preliminar de julho. No mês anterior, a alta foi de 84,9. EUA/Empresas - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, o indicador de estoques das empresas em maio. Em abril, o avanço foi de 0,4%.