Indicadores nos EUA podem confirmar alívio destacado pelo FOMC São Paulo, 1 de fevereiro - Os indicadores macroeconômicos que saem hoje nos Estados Unidos podem ou não confirmar o tom de alívio demonstrado ontem no comunicado do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed, que manteve o juro em 5,25% ao ano, e não foi tão "duro", no que se refere à inflação, como muitos previam. Dentre esses índices estão o PCE, dados de empresas, de imóveis e desemprego. No Brasil, o assunto é inflação. Isso porque o Copom divulga a ata, que, como sempre, vai destacar o comportamento da atividade brasileira e do próprio nível inflacionário deste ano. EUA/PCE - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, os dados de renda pessoal e gastos com consumo em dezembro, acompanhados pelo índice de preços dos gastos com consumo (PCE) de dezembro. Ata/Copom - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) divulga, às 8h30, a ata de sua última reunião, quando a taxa básica de juros, a Selic, recuou 0,25 ponto porcentual para 13% ao ano. Balança/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o fechamento da balança comercial de janeiro. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de janeiro. EUA/Empresas - A Challenger, Gray & Christmas divulga, às 10h30, os dados de demissões anunciadas por grandes empresas norte-americanas em janeiro. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 27 de janeiro. EUA/Atividade - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga, às 13 horas, o índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras referente a janeiro. EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, o indicador de vendas pendentes de residências referente a dezembro. EUA/Gás - O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos divulga, às 13h30, o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até 26 de janeiro. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 19h30, os dados da oferta monetária na semana até 29 de janeiro. EUA/Economia - O chefe do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, Edward Lazear, fala, às 12h30, sobre os planos do presidente George W. Bush para a economia norte-americana.