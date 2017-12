Indicadores podem apontar rumo dos juros aqui e nos EUA São Paulo, 7 de abril - Dois indicadores que saem hoje poderão mexer com o desempenho dos negócios no Brasil e nos Estados Unidos. Por aqui, os investidores esperam o IPCA, que servirá de parâmetro para o mercado confirmar, ou não, a estimativa de corte de 0,75 ponto porcentual na taxa básica de juros (Selic). Lá fora, sai o payroll que deve indicar a tendência do juro norte-americano. IBGE/IPCA - O IBGE divulga, às 9h30, o IPCA de março. Em fevereiro, o índice registrou variação de 0,41%. EUA/Trabalho - O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o relatório sobre o número de vagas de trabalho criadas em março (o chamado payroll), ganho do salário médio por hora e a taxa de desemprego. IBGE/Indústria - O IBGE divulga, às 9h30, os dados da produção industrial - regional - de fevereiro. EUA/Atacado O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, os dados sobre o comércio atacadista em fevereiro. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 16 horas, os dados sobre o crédito ao consumidor de fevereiro.