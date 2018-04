Índice Bovespa encerra pregão com alta de 1,38% a 38.850 pontos O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) encerrou a semana com alta de 1,38%, a 38.850 pontos. O volume de negócios atingiu R$ 2,49 bilhões, favorecido pelo vencimento do mercado de opções sobre ações na próxima Segunda-feira. A valorização foi reflexo da nova pontuação recorde atingida pelo índice Dow Jones ontem, quando era feriado pela Padroeira do Brasil. Hoje, o Dow Jones trabalhou em ligeira baixa durante quase todo o dia, mas acabou encerrando o pregão com alta de 0,11%, com 11.960 pontos, na máxima pontuação do dia.