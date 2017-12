Índice Bovespa sobe 0,32%; Bolsa gira R$ 3,23 bilhões Att. Srs. Assinantes: A nota enviada às 17h22 está com alguns dados incorretos. O Ibovespa subiu hoje 0,32%, não 0,59%, e encerrou em 36.530 pontos, não 36.627 pontos. O volume de negócios foi de R$ 3,23 bilhões, e não R$ 2,99 bilhões. Segue a nota corrigida: Após sofrer ontem a maior queda porcentual (-4,54%) desde 2004, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou a quarta-feira em alta de 0,32%, aos 36.530 pontos. O volume de negócios hoje foi de R$ 3,23 bilhões. O índice oscilou entre a máxima de 37.215 pontos e a mínima de 36.362 pontos. A manhã foi de recuperação na Bovespa na esteira do mercado norte-americano e europeu, depois do tombo da véspera. O mau humor de ontem cedeu lugar à esperança de que a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), divulgada durante a tarde, trouxesse uma mensagem positiva. Ou seja, de que está chegando ao fim a fase de aperto monetário nos EUA. Mas o mercado de ações teve dificuldade em definir tendência após avaliar o conteúdo da ata. A reação imediata foi de forte volatilidade. O Ibovespa registrava alta de 0,88% quando as primeiras informações começaram a ser divulgadas. Logo em seguida, o índice reduziu a alta para até 0,30%. Depois, voltou a subir 1,15%. Poucos minutos depois, voltou a perder força até entrar em terreno negativo, com baixa de 0,04%. Toda essa volatilidade ocorreu porque a ata não aplacou as dúvidas sobre a continuidade ou não do atual ciclo de aperto monetário.