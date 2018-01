Índice da Bolsa de Nova York fecha em novo recorde O índice Dow Jones, o mais tradicional da Bolsa de Nova York, terminou o dia em nova pontuação recorde, estimulado pelo tom suave do discurso do presidente do banco central norte-americano, Ben Bernanke, ao Senado do país, ao falar sobre inflação. Isso agradou os investidores, que reduziram suas apostas de alta na taxa básica de juros no curto prazo. O Dow Jones subiu 0,69%, ou 87 pontos, para 12.742 pontos. O recorde anterior era de 12.673 pontos. Os outros importantes índices do mercado acionário nova-iorquino também registraram ganhos: o Nasdaq avançou 1,16%, ou 28 pontos, e o S&P-500 teve acréscimo de 0,76%, ou 11 pontos. Os dados são preliminares.